Вильфанд пообещал аномальное тепло северным регионам России

Москва, 7 сентября. Аномально теплая погода установится в северных районах европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление ожидается в Архангельской области, в Коми, ЯНАО и Ненецком автономном округе. В этих регионах воздух прогреется до 20 градусов тепла.

В другие регионы России придет аномальный холод. В Западной Сибири, в частности, в Омске, Томске и Новосибирске, столбики термометров опустятся до 13 градусов тепла.

Такая погода будет стоять всю неделю. Вильфанд объяснил это явление тем, что весна в России была ранней, а лето — жарким. По словам синоптика, в Москве тоже похолодает на 7 градусов, начнутся дожди.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в российской столице резко похолодает на 10 градусов. Понедельник — последний по-летнему теплый день.