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Как выполняют комбинированную чистку лица у косметолога: особенности процедуры

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Процедура популярна в косметологических салонах

Комбинированная чистка лица сочетает две процедуры — механическую и ультразвуковую. По этой причине она может стоить дороже каждой из отдельных процедур. Есть ли смысл переплачивать? Кому можно ее рекомендовать? И как выполняется комбинированная чистка лица у косметолога? На вопросы отвечает косметолог сети центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелла Айрапетова.

Назначение процедуры

Как и любая другая чистка, комбинированная направлена на очищение кожного покрова от загрязнений. В ходе работы косметолог удаляет с поверхности эпидермиса отмершие клетки, «налет» от внешних загрязнений (пыли и смога), а также очищает поры, в которых скапливается кожный секрет.

При повышенной жирности кожи поры забиваются чаще, поэтому процедура может требоваться раз в полтора-два месяца. Если жирность нормальная, обращаться к косметологу можно раз в полгода. А если беспокоит сухость кожных покровов, поры маленькие и стянутые, есть смысл выполнять процедуру не чаще одного раз в год.

«Периодичность и вид чистки должен подбирать косметолог, — уточняет Изабелла Айрапетова. — Учитываются состояние кожи и сопутствующие проблемы».

Этапы

Как делают комбинированную чистку лица, определяется практикой каждого специалиста и программами, принятыми в косметологическом кабинете. В самом простом, базовом исполнении процедура может включать следующие этапы:

  • очищение — удаление макияжа и поверхностных загрязнений;
  • отшелушивание — для этого используются скрабы или скатки, которые позволяют удалить отмершие частички эпидермиса и раскрыть поры для их дальнейшей очистки;
  • ультразвуковая комбинированная чистка лица — после первичной подготовки кожи косметолог приступает к работе с ультразвуком. Специальной лопаткой, которая генерирует УЗ-волны, он проходится по доступным участкам лица. Хорошо поддаются очистке этим способом зоны лба, щек, подбородка. Но в складках крыльев носа работать прибором уже неудобно, поэтому выполнить полноценную обработку всех проблем зон невозможно.

После этого выполняется механическая комбинированная чистка лица. Специалист убирает загрязнения из пор руками или с помощью специального инструмента. Только таким образом можно справиться с глубоко забитыми порами, воспалительными элементами. Ультразвук не проникает в кожу и работает только на ее поверхности, вытолкнуть глубокие загрязнения он не может.

Глубокие загрязнения удаляют руками

После этого специалист наносит успокаивающую или поросуживающую маску. После процедуры на лице могут сохраняться покраснения, которые проходят в течение одного дня. Как правило, на следующее утро следы становятся незаметными.

«Что входит в комбинированную чистку лица у косметолога может определяться протоколом соответствующей процедуры, — отмечает Изабелла Айрапетова. — Если специалист работает по запатентованной программе, этапы обозначаются в протоколе производителя. В нем указывается, в какой момент и после нанесения каких средств специалист может провести механическую или ультразвуковую чистку».

Плюсы и минусы

«В своей практике я выполняю комбинированную чистку лица крайне редко, — продолжает Изабелла Айрапетова. — Как совокупность двух процедур, она нужна далеко не всегда. Только в том случае, если кожа крайне проблемная, и для того, чтобы избавиться от загрязнений и воспалительных элементов нам нужны и аппарат, и косметика».

Чаще всего, по словам эксперта, в салонной практике применяется один вид работы с кожей. Сегодня все большую популярность приобретают процедуры, которые выполняются только с использованием косметических средств и обеспечивают тот же эффект, что и УЗ-аппарат. Косметические средства, которые наносятся в установленной протоколом последовательности, позволяют подготовить кожу к дальнейшим воздействиям: тщательно разрыхлить эпидермис, расщепить сальные пробки и ороговевшие частички кожи, очистить устья сальных желез. При необходимости специалист убирает что-то руками или с помощью инструмента.

Современные косметические средства работают не хуже аппарата

Если же кожа проблемная, комбинированная чистка может быть проведена. При этом важно учитывать, что она требует времени (более часа) и может быть дискомфортной при обработке кожи УЗ-аппаратом и экстракции содержимого сальных желез руками или инструментом.

Альтернативы

«Хорошую чистку у косметолога заменить ничем нельзя, — уточняет Изабелла Айрапетова. — Может быть, курсом пилингов, но своим пациентам я рекомендую выполнять пилинги только после профессиональной чистки».

Дело в том, что воздействием кислот невозможно повлиять на содержимое пор. Если они забиты кожным салом, микрочешуйками кожи, загрязнения так и останутся в них, и пилинг, призванный сузить поры, со своей работой просто не справится. Если же кода предварительно будет очищена, курсом пилингов можно улучшить микрорельеф, снизить жирность и предупредить быстрое загрязнение пор в будущем. Поэтому выполнять процедуры нужно курсом: сначала очистить лицо, а затем использовать кислоты.

В домашних условиях специалист советует не пренебрегать ежедневным уходом: тщательно очищать кожу, тонизировать, использовать маски для коррекции жирности, увлажнения. Но периодически посещать косметолога стоит, независимо от качества домашнего ухода, так как с полноценной чисткой дома, без профессиональных косметологических средств и навыков, справиться невозможно.

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