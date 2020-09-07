Комбинированная чистка лица сочетает две процедуры — механическую и ультразвуковую. По этой причине она может стоить дороже каждой из отдельных процедур. Есть ли смысл переплачивать? Кому можно ее рекомендовать? И как выполняется комбинированная чистка лица у косметолога? На вопросы отвечает косметолог сети центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелла Айрапетова.

Назначение процедуры

Как и любая другая чистка, комбинированная направлена на очищение кожного покрова от загрязнений. В ходе работы косметолог удаляет с поверхности эпидермиса отмершие клетки, «налет» от внешних загрязнений (пыли и смога), а также очищает поры, в которых скапливается кожный секрет.

При повышенной жирности кожи поры забиваются чаще, поэтому процедура может требоваться раз в полтора-два месяца. Если жирность нормальная, обращаться к косметологу можно раз в полгода. А если беспокоит сухость кожных покровов, поры маленькие и стянутые, есть смысл выполнять процедуру не чаще одного раз в год.

«Периодичность и вид чистки должен подбирать косметолог, — уточняет Изабелла Айрапетова. — Учитываются состояние кожи и сопутствующие проблемы».

Этапы

Как делают комбинированную чистку лица, определяется практикой каждого специалиста и программами, принятыми в косметологическом кабинете. В самом простом, базовом исполнении процедура может включать следующие этапы:

очищение — удаление макияжа и поверхностных загрязнений;

отшелушивание — для этого используются скрабы или скатки, которые позволяют удалить отмершие частички эпидермиса и раскрыть поры для их дальнейшей очистки;

ультразвуковая комбинированная чистка лица — после первичной подготовки кожи косметолог приступает к работе с ультразвуком. Специальной лопаткой, которая генерирует УЗ-волны, он проходится по доступным участкам лица. Хорошо поддаются очистке этим способом зоны лба, щек, подбородка. Но в складках крыльев носа работать прибором уже неудобно, поэтому выполнить полноценную обработку всех проблем зон невозможно.

После этого выполняется механическая комбинированная чистка лица. Специалист убирает загрязнения из пор руками или с помощью специального инструмента. Только таким образом можно справиться с глубоко забитыми порами, воспалительными элементами. Ультразвук не проникает в кожу и работает только на ее поверхности, вытолкнуть глубокие загрязнения он не может.

После этого специалист наносит успокаивающую или поросуживающую маску. После процедуры на лице могут сохраняться покраснения, которые проходят в течение одного дня. Как правило, на следующее утро следы становятся незаметными.

«Что входит в комбинированную чистку лица у косметолога может определяться протоколом соответствующей процедуры, — отмечает Изабелла Айрапетова. — Если специалист работает по запатентованной программе, этапы обозначаются в протоколе производителя. В нем указывается, в какой момент и после нанесения каких средств специалист может провести механическую или ультразвуковую чистку».

Плюсы и минусы

«В своей практике я выполняю комбинированную чистку лица крайне редко, — продолжает Изабелла Айрапетова. — Как совокупность двух процедур, она нужна далеко не всегда. Только в том случае, если кожа крайне проблемная, и для того, чтобы избавиться от загрязнений и воспалительных элементов нам нужны и аппарат, и косметика».

Чаще всего, по словам эксперта, в салонной практике применяется один вид работы с кожей. Сегодня все большую популярность приобретают процедуры, которые выполняются только с использованием косметических средств и обеспечивают тот же эффект, что и УЗ-аппарат. Косметические средства, которые наносятся в установленной протоколом последовательности, позволяют подготовить кожу к дальнейшим воздействиям: тщательно разрыхлить эпидермис, расщепить сальные пробки и ороговевшие частички кожи, очистить устья сальных желез. При необходимости специалист убирает что-то руками или с помощью инструмента.

Если же кожа проблемная, комбинированная чистка может быть проведена. При этом важно учитывать, что она требует времени (более часа) и может быть дискомфортной при обработке кожи УЗ-аппаратом и экстракции содержимого сальных желез руками или инструментом.

Альтернативы

«Хорошую чистку у косметолога заменить ничем нельзя, — уточняет Изабелла Айрапетова. — Может быть, курсом пилингов, но своим пациентам я рекомендую выполнять пилинги только после профессиональной чистки».

Дело в том, что воздействием кислот невозможно повлиять на содержимое пор. Если они забиты кожным салом, микрочешуйками кожи, загрязнения так и останутся в них, и пилинг, призванный сузить поры, со своей работой просто не справится. Если же кода предварительно будет очищена, курсом пилингов можно улучшить микрорельеф, снизить жирность и предупредить быстрое загрязнение пор в будущем. Поэтому выполнять процедуры нужно курсом: сначала очистить лицо, а затем использовать кислоты.

В домашних условиях специалист советует не пренебрегать ежедневным уходом: тщательно очищать кожу, тонизировать, использовать маски для коррекции жирности, увлажнения. Но периодически посещать косметолога стоит, независимо от качества домашнего ухода, так как с полноценной чисткой дома, без профессиональных косметологических средств и навыков, справиться невозможно.