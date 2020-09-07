Киселев рассказал, какой приговор должен быть вынесен Ефремову

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП должен быть правосудным и воспринят обществом как справедливый. Такую точку зрения он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно отнесся к прогнозам по приговору для актера. По мнению адвоката, целесообразнее дождаться заседания суда, а не «заниматься гаданием».

«До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю», — заявил Добровинский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дмитрий Киселев выразил уверенность, что приговор будет вынесен в рамках закона.

«Здесь нужно понять, что речь идет не об артисте, а о гражданине Российской Федерации. Если он совершает такое преступление, то ему предусмотрен срок. О чем тут еще говорить? Есть всегда смягчающие и отягчающие обстоятельства, — говорит Киселев. — Но я — не судья, а журналист. Мы только за этим следим».

В то же время телеведущий все-таки поделился мнением о том, какой должен быть приговор Михаилу Ефремову.

«Приговор должен быть правосудным. Есть такой термин. Он должен быть воспринят обществом как справедливый. Но каких-то цифр не дождетесь», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Михаил Ефремов предположил, что суд приговорит его к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Однако адвокат актера Эльман Пашаев рассчитывает на более мягкий приговор для клиента — шесть лет тюрьмы.

Приговор актеру должен быть объявлен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить звезду к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пашаев просил суд назначить наказание, которое не будет связано с лишением свободы, в крайнем случае — отправить звезду в колонию-поселение.

Напомним, в начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Родные Захарова требуют для артиста справедливого наказания. Поддерживают родственников жертвы ДТП многие знаменитости. Так, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что 56-летний артист должен сидеть в тюрьме.