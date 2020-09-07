Мишустин рассказал о своем отношении к Путину

Солнечногорск, 7 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что считает президента РФ своим наставником, так как с этим человеком он может посоветоваться в любой момент. Об этом стало известно на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

«Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться», — признался он во время выступления.

Премьер также отметил, что, возможно, злоупотреблять временем своего наставника не стоит, но важно понимать, что «он точно есть рядом и точно вас поддержит».

«Поэтому для меня наставничество — это люди, близкие мне, люди, которые окружают меня как в профессии, так и в личной жизни», — добавил премьер.

Мишустин назвал своими первыми наставниками родителей, а людьми, помогавшими в дальнейшем жизненно пути — школьных и университетских педагогов.

Ранее на суперфинале конкурса «Лидеры России», который начался 7 сентября в подмосковном Солнечногорске, премьер-министр заявил, что любые попытки нечестности по отношению к государственной власти должны встречать жесткий отпор. Он призвал защитить госаппарат от фейковых нападок и вбросов ложной информации. При этом глава российского правительства отметил такую важную черту современного управленца, желающего поступить на государственную службу, как честность. Мишустин назвал это качество «основой доверия общества к государству», при котором авторитет властей будет невозможно подорвать.