Машков рассказал, кто заменит Матвеева в труппе «Табакерки»

Москва, 7 сентября. Актер и художественный руководитель «Театра Олега Табакова» («Табакерки») Владимир Машков на фоне открытия нового сезона рассказал, кто заменит в коллективе артиста Максима Матвеева.

Супруг актрисы Елизаветы Боярской принял решение уйти из театра из-за переезда в Санкт-Петербург. Именно по его инициативе был расторгнут договор.

Машков отметил, что у Матвеева сейчас много своих планов, совмещать их с работой в «Табакерке» было бы трудно.

«В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал. Достигнута договоренность с режиссером «Кинастона» Евгением Писаревым, что заглавную роль будет играть наш друг и замечательный артист Юрий Чурсин», — цитирует его KP.Ru.

Машков рассказал также, что Роза Хайруллина, Андрей Фомин, Иван Шибанов и Юлиана Гребе, вопреки слухам, продолжат сотрудничать с театром, но будут выходить на сцену уже в качестве приглашенных артистов. Кроме того, недавно труппа пополнилась выпускниками театральной школы Табакова.

Напомним, что ранее со скандалом ушел из театра «Современник» актер Сергей Гармаш. В открытом письме он объяснил, что после 36 лет работы покинул труппу из-за политики нового руководства, вектора развития, а также ситуации внутри коллектива. «Современник» артист назвал своим домом.