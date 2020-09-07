Планета Марс с 10 сентября перейдет в ретроградное положение, в котором будет пребывать почти два месяца. Астролог Иван Горский рассказал, какие риски и опасности этот период несет для людей и на что стоит обратить внимание в это время. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ретроградностью астрологи называют явление, при котором кажется, будто планета движется в обратном направлении. С астрономической точки зрения такой разворот невозможен, однако если наблюдать за движением небесного тела с Земли, иногда создается оптическая иллюзия будто планета «пятится назад».

Планета Марс, как прогнозируют астрологи, развернется в ретроградное положение 10 сентября. Российский практикующий астролог Иван Горский рассказал об этом явлении.

«Ретроградный Марс — это периодическое явление, не такое уж и редкое. Поэтому ничего тут страшного нет. Ретроградность одинакова для всех планет, это обратное движение относительно Солнца», — сказал Иван Горский в комментарии ФАН.

Четвертая по удаленности от Солнца планета названа в честь древнеримского бога войны Марса. Древние греки называли его Аресом. В астрологии Марс — планета, отвечающая за проявление силы воли человека, его сексуальность и стремление к победе. Кроме того, это планета борьбы и инициатив.

Как отметил Иван Горский, Марс отвечает за «активное мужское начало». Астролог рассказал, чего стоит опасаться во время ретроградного положения этой планеты.

«Марс, так или иначе, влияет на нас. Когда происходит ретроградное движение, то здесь, возможно, агрессия повешена. Возможны какие-то физические травмы — это достаточно травмоопасный период», — сказал Иван Горский в комментарии ФАН.

Марс выйдет в ретроградное положение 10 сентября и пробудет в нем до середины ноября. Иван Горский спрогнозировал, на какую дату придется пиковое значение ретроградности планеты.

«Какого-то резкого всплеска в течение двух-трех дней не ожидается. Есть пиковое значение — где-то 15 октября. Потом оно пойдет на спад. Затем Марс будет восстанавливаться и уже 14 ноября перейдет в свое нормальное движение», — объяснил Иван Горский.

Ранее астролог Алена Никольская порекомендовала перенести всю деловую активность на начало этой недели в связи с переходом Марса в ретроградное положение. Эксперт добавила, что в период ретроградного Марса лучше всего стараться избегать конфликтов с окружающими, отдохнуть и провести время с родными. Как добавила астролог, Марс будет находиться в знаке Овна до конца ноября.