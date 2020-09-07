Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

Москва, 7 сентября. Составлен топ-10 крутых и мощных автомобилей, цена которых на вторичном рынке не превышает стоимость нового Hyundai Solaris. В список попали машины, являющиеся образцами американского автопрома.

Напомним, сейчас в России транспортный налог высчитывается по мощности двигателя — чем больше у мотора «лошадок», тем выше ставка. Кроме того, объемные двигатели нельзя назвать экономичными. Однако приобрести и обслуживать такую машину может позволить себе рядовой автомобилист.

Эксперты «Российской газеты» включили в топ-10 мощных и недорогих авто Ford Explorer IV и Jeep Grand Cherokee III\IV. Рамный внедорожник Ford 2007–2009 годов с пробегом более 200 тысяч километров можно купить за 500–650 тысяч рублей. Однако нужно учитывать, что автомобиль оснащен двигателем V8 мощностью 295 лошадиных сил, ежегодный налог на который составит более 44 тысяч рублей.

Цена на Jeep Grand Cherokee третьего поколения составляет 500–600 тысяч рублей, а четвертое поколение внедорожника попадает в категорию «до миллиона». При этом налог на данную машину в зависимости от двигателя составляет от 42 900 до 48 900 тысяч рублей.

Также в рейтинг попали Chevrolet Tahoe (500–700 тысяч рублей за второе поколение) и его младший брат Chevrolet Trail Blazer (400–600 тысяч рублей за машину 2008–2009 года).

Кроме того, эксперты включили в рейтинг внедорожники Hummer H2 и H3. Стоимость первых экземпляров H2 стартует от 700 тысяч рублей.

Также в списке оказались пикапы Ford F-150 и Dodge Ram. Приличный Ford F-150 X, XI или XII поколений будет стоить не дешевле миллиона рублей, а вот RAM в зависимости от года выпуска можно найти за 600–700 тысяч.

Те, кто не хочет приобретать внедорожник, могут обратить внимание на масл-кары, например, на Ford Mustang или Chevrolet Camaro. Оба автомобиля в пятом поколении будут стоить дороже миллиона рублей. При этом Chevrolet второй половины 1990-х можно найти за 400 тысяч.

Ранее эксперты назвали топ-3 самых надежных автомобилей с пробегом. Список возглавила модель Honda Civic восьмого поколения.