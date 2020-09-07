Пропавшие в Сочи туристы вышли на связь

Сочи, 7 сентября. Пропавшая группа туристов с детьми в Сочи найдена, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Один из подростков действительно дозвонился до матери, описал где они находятся. Предположительно, в районе горы Ачишхо», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, все участники группы в порядке, с ними ничего не произошло, они просто заблудились. Сейчас в район Ачишхо выдвигаются спасатели.

Как сообщалось ранее, незарегистрированная группа группа из 11 туристов (трое взрослых и восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет) пропала в воскресенье утром. Они вышли из поселка Эсто-Садок и направились в горы к озеру в районе Роза Пик, недалеко от курорта «Роза Хутор».

Поиски группы были начаты минувшей ночью. По данным СК РФ, туристы ушли в поход без разрешительных документов.