Диетолог рассказала о вреде фастфуда и пользе шавермы

Вредность фастфуда складывается сразу из нескольких факторов. Главный — санитарные нормы, которые чаще всего не соблюдаются, что становится причиной отравлений. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала специалист по оздоровлению, натуропат, автор метода «Система осознанного оздоровления — СО2» Ольга Бурлакова.

Санитарные нормы

По словам специалиста, любой общепит должен обязательно иметь лицензию на осуществление данной деятельности, а также всю документацию и сертификацию продуктов, из которых готовится еда.

«Вы всегда имеете полное право запросить данную документацию. И вам обязаны ее предоставить. Также крайне важно соблюдение норм хранения продуктов, особенно мяса. Хорошо, когда у вас есть возможность наблюдать за процессом приготовления. Человек, собирающий ваш бургер, шаверму или начиняющий пирожки, обязательно должен быть в перчатках. Поверхность, на которой готовится или собирается блюдо, также должна быть идеально чистая. Если человек, готовящий еду, принимает у вас деньги, то после этого он должен поменять перчатки, чтобы в еду ни в коем случае не попали вредоносные микробы. В идеале деньги должен принимать кассир, не работающий с продуктами», — пояснила Ольга Бурлакова.

Второй фактор, по мнению диетолога, — сами продукты, которые входят в состав фастфуда, а в большей степени — именно дрожжевое тесто. Дрожжи — очень тяжелый для переваривания продукт. Особенно когда они идут в сочетании с белой пшеничной мукой, да еще и с мясом.

«Из-за нехватки ферментов на дрожжи, а как правило это химические дрожжи быстрого действия, тесто практически не переваривается и остается гнить в кишечнике. Это приводит к быстрому набору лишнего веса и другим серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, вредно запивать фастфуд пивом, так как пиво само по себе уже является чисто дрожжевым напитком. Поэтому, выпивая его в одном наборе, например, с шавермой, мы получаем смесь разносортных продуктов, которым крайне тяжело с нормальной скоростью пройти все этапы переваривания и усвоения», — добавила Бурлакова.

Третий фактор — способ приготовления фастфуда. Использование большого количества рафинированного или сливочного масла еще больше усугубляет вредные свойства дрожжевого теста или просто убивает полезность овощей и мяса.

«Если вы кушаете фастфуд, то имейте в виду, что вы впускаете в свой организм большое количество различных неполезных жиров, которые будут откладываться в вашем теле. Они будут наращивать вес, приводить к сбою метаболизма в организме. Он будет замедляться, что будет негативно сказываться на работе щитовидной и поджелудочной железы и кишечника. А наш кишечник — это наш иммунитет, большая часть иммунных клеток формируется между петлями кишечника», — рассказала Бурлакова.

По ее словам, фастфуд не только растит вес, но и очень сильно снижает иммунитет. Неполезные жиры и дрожжевое тесто очень сильно влияют и загрязняют наши сосуды. Поэтому работа сердечно-сосудистой системы со временем придет к сильному сбою.

«Фастфуд можно кушать. Но старайтесь делать это крайне редко и выбирайте лучше изделия из печеного бездрожжевого теста. Например, шаверма», — заметила диетолог.

Чем полезна шаверма

По словам Ольги Бурлаковой, шаверма, действительно, является более полезным и здоровым фастфудом, по сравнению с другими видами «быстрой еды». Особенно с диетической точки зрения.

«В основном в шаверму кладут курицу, а это диетическое мясо. Также в шаверме достаточно много свежих овощей, которые способствуют лучшему перевариванию мяса, а значит, и похудению. По вкусу шаверма, как правило, не сильно соленая, что не увеличивает чувство голода. Соответственно, после того как вы ее поели, вам не захочется заедать ее чем-то еще дополнительно. И самый важный момент — это то, что шаверма делается с лавашом. Без дрожжей. Именно из-за дрожжевых продуктов человек очень часто полнеет, поэтому если вы употребляете бездрожжевое тесто, то это действительно способствует похудению», — добавила Бурлакова.

Единственный важный момент, считает эксперт, — это добавление различных соусов. Если есть возможность, попросите сделать шаверму без майонеза, но кетчуп добавить можно. В общественных местах питания используют майонез промышленного производства, куда добавлено большое количество сахара, красителей и загустителей, что делает любое блюдо неполезным.

«Поэтому шаверма без майонеза является прекрасным диетическим продуктом», — заключила Бурлакова.

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