Трамп использует YouTube как «секретное оружие» в предвыборной гонке​​​​​​​

Вашингтон, 7 сентября. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа и его совместный с Национальным комитетом Республиканской партии фонд потратили 65 миллионов долларов на предвыборную кампанию на видеохостинге YouTube.

Журналисты подсчитали, что соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден направил на рекламу около 33 миллиона долларов. Он рассчитывает не только на YouTube, но и на поисковую систему Google. Примерно такую сумму штаб Трампа выделил на кампанию только на видеохостинге с июля.

Примечательно, что демократы размещают на YouTube обычную рекламу, тогда как штаб нынешнего главы Белого дома использует портал в качестве некоего «секретного оружия». Республиканцы публикуют новостные передачи, аналитические программы и высказывания Трампа.

В 2016 году Трамп сумел получить преимущество перед экс-госсекретарем Хиллари Клинтон благодаря Facebook. В нынешней предвыборной гонке он делает «большую ставку» на YouTube.

Только в августе штаб президента США опубликовал порядка 900 видеороликов, тогда как представители Байдена — лишь около 100. Канал Трампа выигрывает и по числу подписчиков, и по количеству просмотров. Такую активность можно объяснить алгоритмом, по которому работает YouTube: с большей вероятностью пользователям порекомендуют канал, который регулярно обновляет контент.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Предвыборная гонка постепенно набирает обороты и принимает неожиданные направления.

Так, Трамп недавно выпустил рекламный ролик с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а Байден представил рекламу на 14-ти индийских языках и пообещал в случае своего избрания легализовать полмиллиона нелегальных индийских иммигрантов в США. По мнению Эла Мейсона, сопредседателя индийско-американского финансового комитета Trump Victory («Победа Трампа»), индийско-американская община будет играть жизненно важную роль в президентских выборах 2020 года в таких ключевых штатах, как Техас, Мичиган, Флорида и Пенсильвания.