Лена Ленина назвала алкоголь и наркотики «злом», сгубившим Ефремова

Москва, 7 сентября. Писательница и бизнесвумен Лена Ленина высказалась по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Соответствующий пост появился в ее Instagram.

«Послезавтра талантливый сын великого актера, совершивший чудовищный поступок, узнает вердикт. Очень многие пытаются делать прогнозы, от Жириновского до Лены Лениной. Последняя, а во многом и первая, то есть я, полагает, что непонятно, что тяжелее: погибнуть в такой аварии или убить невиновного и нести груз публичного позора», — написала она в соцсети.

Ленина назвала алкоголь и наркотики, употребление которых привело Ефремова к аварии, «злом» и «адом», а также порассуждала о наказании, которое актеру может назначить суд.

«А как вы думаете, какое наказание должен понести Михаил? Или он не виновен, потому что болен? Или 11 лет, как попросил обвинитель? Или 12, как предусмотренный законом максимум? Или дадут условный срок? Или 5 из-за ошибок защиты или нападения и неизвестных смягчающих обстоятельств?» — перечислила варианты меры пресечения писательница.

Многие подписчики в комментариях высказались, что Ефремову следует назначить реальный и максимально возможный срок, поскольку «закон для всех един». Они также отметили, что в заключении, вероятно, актер сможет избавиться от пагубных привычек.

Судебный процесс над заслуженным артистом России начался в августе. Ефремов обвиняется в том, что спровоцировал 8 июня в центре Москвы ДТП со смертельным исходом. На последнем заседании гособвинение просило приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.