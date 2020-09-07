Елена Иванова прокомментировала похороны веры, надежды и любви в Сыктывкаре

Сыктывкар, 7 сентября. В воскресенье, 6 сентября, на трех самых проблемных участках дорог Сыктывкара прохожие обнаружили зловещие инсталляции — могильные надгробия. Судя по «эпитафиям», неизвестные похоронили в этих точках веру сыктывкарцев в обещания городских властей, надежду на хорошие дороги и любовь местных чиновников к родному краю.
Корреспонденты Федерального агентства новостей на местах опросили жителей — все как один были согласны с замыслом неизвестных «могильщиков».
Глава исполкома регионального ОНФ Елена Иванова прокомментировала ФАН это происшествие. По мнению общественницы, дороги в Сыктывкаре действительно оставляют желать лучшего. Властям пора задуматься о своем поведении.
«Несмотря на то, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ситуация с муниципальными трассами в Сыктывкаре стала лучше, я понимаю возмущение жителей, — заявила Иванова. — Проблем хватает, особенно с дорогами во дворах, где асфальтовое покрытие часто разрушено или его вообще нет, пешеходные дорожки и тротуары не обустроены. По некоторым адресам внутридворовые проезды не просто плохие, а опасные. Я считаю, что властям, ответственным за каждую конкретную дорогу, нужно грамотнее продумывать план ремонтных работ и не забывать, что дороги — одна из важнейших составляющих городской инфраструктуры. Это вопрос комфорта наших жителей».