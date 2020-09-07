Елена Иванова прокомментировала похороны веры, надежды и любви в Сыктывкаре

Сыктывкар, 7 сентября. В воскресенье, 6 сентября, на трех самых проблемных участках дорог Сыктывкара прохожие обнаружили зловещие инсталляции — могильные надгробия. Судя по «эпитафиям», неизвестные похоронили в этих точках веру сыктывкарцев в обещания городских властей, надежду на хорошие дороги и любовь местных чиновников к родному краю.

Корреспонденты Федерального агентства новостей на местах опросили жителей — все как один были согласны с замыслом неизвестных «могильщиков».

Глава исполкома регионального ОНФ Елена Иванова прокомментировала ФАН это происшествие. По мнению общественницы, дороги в Сыктывкаре действительно оставляют желать лучшего. Властям пора задуматься о своем поведении.