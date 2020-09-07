Мишустин призвал защитить российскую власть от дискредитации и фейков

Москва, 7 сентября. Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал к пресечению любых попыток дискредитировать власть РФ. Все попытки нечестности по отношению к государственной власти должны встречать жесткий отпор. Об этом премьер заявил на конкурсе управленцев «Лидеры России», как сообщают «Ведомости».

«Каким должен быть современный продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я хочу сказать, что он должен быть честным. Это основа доверия общества к государству», — сказал Мишустин.

Некоторые силы предпринимают попытки с помощью фейковых вбросов подорвать авторитет властей России. Все ложные заявления в адрес правительства недопустимы, их необходимо пресекать.

Ранее российский премьер посетил Белоруссию, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Там он заявил, что Россия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии, а Лукашенко в ответ поблагодарил Москву за то, что решение наболевших вопросов с Минском движется быстрыми темпами.