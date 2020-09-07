В России зарегистрировали 5185 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 7 сентября. В России зарегистрировали 5185 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Общее число случаев достигло 1 030 690, сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи были зафиксированы в 84 регионах РФ. Больше всего случаев выявили в Москве (690), Петербурге (196) и в Московской области (166). Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Ростовская (151 случай), Нижегородская (151) и Свердловская (125) области, Ставропольский край (124), Воронежская область (109), Красноярский край (106), а также Самарская область (102). Отмечается, что 23,6% новых носителей инфекции не имели клинических проявлений болезни.

Также за сутки в России зарегистрировали 51 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Общее число смертельных случаев достигло 17 871. Кроме того, за сутки полностью выздоровели 2328 человек с коронавирусом. За весь период наблюдений вылечились 843 277 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину от COVID-19, Александр Гинцбург рассказал «Известиям», когда РФ победит коронавирус. По его мнению, побороть пандемию удастся к лету следующего года. Гинцбург отметил, что к этому сроку получится привить большинство россиян, передает НСН.