Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок победы России над коронавирусом

Москва, 7 сентября. Россия может победить пандемию коронавирусной инфекции к лету следующего года, поможет в этой борьбе вакцинация большей части населения страны. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если задействовать все имеющиеся мощности, можно произвести 80 миллионов доз вакцины за год.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс», — передают его слова «Известия».

Гинцбург добавил, что на площадке института будут производить около 600-700 тысяч доз препарата в месяц. Площадки «Р-Фарм», «Биннофарм» и «Генериум» в совокупности смогут выпускать около пяти миллионов вакцин.

Глава центра подчеркнул, что сражения и потери в борьбе с COVID-19 не прекратятся, пока не начнется массовая вакцинация, пишет НСН.

Напомним, что первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса стала российская вакцина «Спутник V», которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Уже известно, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя. Вакцину уже доставили в медицинские центры, передает «ФедералПресс».