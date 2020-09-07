Джокович извинился за неспортивное поведение на US Open

Вашингтон, 7 сентября. Сербский теннисист Новак Джокович извинился за инцидент на Открытом чемпионате США. Во время турнира спортсмен в расстроенных чувствах сильно ударил по мячу и он попал в шею линейному судье. Женщине потребовалась помощь медиков.

Минутная слабость стоила сербу технического поражения и дисквалификации. Сегодня Джокович прокомментировал случившееся в Instagram. По словам теннисиста, он опечален и опустошен всей этой ситуацией. Джокович добавил, что сейчас пострадавшая из-за него судья уже в порядке.

«Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно», — добавил он.

Джокович добавил, эта дисквалификация станет для него «важным жизненным уроком» и в будущем он сможет развиваться и расти как личность.

Он также принес извинения организаторам US Open и поблагодарил своих близких и болельщиков за оказанную поддержку.

«Спасибо, и простите», — заключил спортсмен.

Напомним, это поражение стало первым для Джоковича в этом сезоне. До этого он победил в 26 матчах. Как отмечает Sports.ru, на большинстве кортов Открытого чемпионата линейных судей не было. Дисквалификацию Джоковича прокомментировала экс-первая ракетка мира Наоми Осака. По ее мнению, это должно быть напоминанием о том, что нужно держать себя в руках.