В Роспотребнадзоре сообщили, сколько россиян перенесло COVID-19

Москва, 7 сентября. Более 0,6% населения России переболели коронавирусом нового типа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией. По последним данным ведомства, с начала пандемии COVID-19 в РФ было выявлено 1 030 690 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 843 277 человек из них полностью выздоровели, 17 871 скончались.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ее назвали «Спутник V». По данным Минздрава, препарат уже начали доставлять в медицинские центры. Первыми смогут сделать прививку медики и педагоги.