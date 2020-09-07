Найдено защищающее от заражения COVID-19 средство

Москва, 7 сентября. Существует нейтрализующее антитело (нанотело), которое способно блокировать попадание коронавируса в клетки организма человека. Это открытие сделали шведские ученые из Каролинского университета, сообщает научный журнал Nature Communications.

В данный момент исследования проводятся на животных, которым вводят S-белок коронавируса. Спустя два месяца кровь подопытных начинает демонстрировать мощный иммунный ответ на COVID-19.

Особенно зарекомендовало себя антитело Ty1. Оно нейтрализует вирус, когда прикрепляется к той части S-белка, которая связана с рецептором ACE2.

Сейчас в процессе доклинических испытаний ожидается благоприятный исход, который позволит полностью оценить терапевтический потенциал антител. После этого испытания можно будет начать на людях.

Напомним, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

На данный момент первые дозы отечественной вакцины против COVID-19 уже направлены в три медучреждения Москвы для проведения пострегистрационных клинических испытаний.