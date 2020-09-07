Стало известно о состоянии разбившихся в Подмосковье парапланеристов

Москва, 7 сентября. После аварийной посадки параплана «Тандем» в районе деревни Филино Московской области пострадали два человека, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошел 6 сентября примерно в 18.22. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

Отметим, что параплан упал с высоты 50 метров. 46-летний пилот и 34-летний пассажир были госпитализированы.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в пресс-службе ведомства.

Накануне сообщалось, что пострадавшие летели на аэроплане.