Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Стало известно о состоянии разбившихся в Подмосковье парапланеристов

78
0 Оставить комментарий

Прыжок с параплана в Подмосковье обернулся трагедией

Москва, 7 сентября. После аварийной посадки параплана «Тандем» в районе деревни Филино Московской области пострадали два человека, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошел 6 сентября примерно в 18.22. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

Отметим, что параплан упал с высоты 50 метров. 46-летний пилот и 34-летний пассажир были госпитализированы. 

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заявили в пресс-службе ведомства. 

Накануне сообщалось, что пострадавшие летели на аэроплане.

Новости партнеров