Актер Бикович развеселил поклонников селфи с «беззубой» улыбкой

Москва, 7 сентября. Сербский актер Милош Бикович развеселил пользователей Instagram новым селфи. Многие признались, что фото подняло им настроение, а кто-то назвал снимок лучшим во всей соцсети.

Бикович решил показать необычное селфи. Внешне привлекательный актер запечатлел себя улыбающимся, но при этом нарочно закрыл один зуб чем-то темным, напоминающим шелуху от семечек, чтобы имитировать его отсутствие. Снимок с «беззубым» собой в кадре он иронично подписал.

«Привет, красавица!» — именно эту фразу можно увидеть в посте.

Фолловеры чувство юмора сербской звезды оценили, а также в шутку назвали улыбку Биковича «голливудской».

«Какой красивый. Голливуд», — прокомментировала zaykasofya. «Изюминка должна быть у каждого человека», — отметила ulya.zashchepko. «Привет, маме зять не нужен?» — вспомнила предложение ulianaeleven. «Лучшее селфи всего Instagram», — заявила evgeniyamailik. «Настроение уже поднято»,— сообщил пользователь под именем bikoviic. «Голливудская улыбка», — заметила julia.zamulina. «100% позитива», — подчеркнула 2baobaba.

Ранее в интервью телеканалу «360» Бикович рассказывал, что из-за уверенного владения русским языком его нередко принимают за русского. По словам актера, хорошо выучить язык его мотивировала работа — участие в съемках у известного российского режиссера Никиты Михалкова. Хотя он мог неплохо говорить и писать на русском еще в школе.