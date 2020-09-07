С кем и против кого «дружат» военно-морские силы Индии

Несмотря на официальное заявление, что причиной отказа индийских военнослужащих участвовать в международных учениях «Кавказ-2020» стали проблемы, вызванные распространением коронавируса, ряд СМИ сообщил, что все обстоит иначе. Так, по информации издания Times of India, отказ Минобороны Индии от учений, которые пройдут на российских полигонах Северного Кавказа, вызван нежеланием стоять «плечом к плечу» с военными Пакистана и Китая, с которыми индийские военнослужащие находятся в состоянии вооруженного конфликта: с первыми — в Джамму и Кашмире, со вторыми — в Ладакхе.

Однако, проявляя политическое благоразумие, военные Индии не готовы пойти на более серьезный разрыв отношений с военными России, видя в российских вооруженных силах хоть и далекого, но союзника, наличие которого заставляет учитывать данный факт при принятии тех или иных решений другими политическими игроками. Так, Индия не отказалась от проведения в этом году традиционных двусторонних учений Indra Navy 2020, которые прошли в Бенгальском заливе и в которых принял участие отряд кораблей российского Тихоокеанского флота.

Единственным отличием «Индры» 2020 года стало лишь отсутствие офицеров связи и переводчиков на борту союзных кораблей, как это делалось все предыдущие годы. Пресс-служба Тихоокеанского флота назвала эти учения «бесконтактными», так как военные моряки двух стран не вступали в прямой контакт, как это было в прежние годы, когда, например, корабли вставали у причалов, а для моряков организовывались совместные мероприятия.

При этом был сохранен привычный состав сил. От российского ВМФ было задействовано два боевых корабля — БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также вспомогательное судно — большой морской танкер «Борис Бутома». С индийской стороны приняли участие фрегаты F49 «Сахьядри» и D55 «Ранвиджай», а также корвет P30 «Килтан» и танкер «Шакти».

Следует отметить, что фрегат «Сахьядри» является новейшим фрегатом типа «Шивалик», построенным с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Он оснащен ударным ракетным комплексом Klub/Brahmos. А фрегат «Ранвиджай» — это старый советский большой противолодочный корабль «Толковый» проекта 61-МЭ. Ранее, в 2014 году, фрегат «Ранвиджай» вместе с фрегатом F47 «Шивалик» в рамках российского этапа международных учений Indra Navy 2014 заходил во Владивосток с дружественным визитом, и команды кораблей посещали город.

В ходе проведенных морских учений, которые начались 4 сентября, корабельные группы России и Индии в районе Андаманских и Никобарских островов отработали совместное маневрирование, провели тренировку по связи, после чего выполнили огневые задачи по поражению артиллерийским огнем надводной цели. Кроме того, корабли отработали прием топлива от сопровождающих танкеров на ходу. Причем российские корабли принимали топливо с индийского танкера, а индийские корабли — с российского.

Полноценными назвать эти учения сложно. Скорее, речь может идти только о самом факте их проведения, так как корабли не раскрыли в полной мере свой боевой потенциал, не задействовав в ходе учений свое ударное и оборонительное ракетное вооружение или средства его применения, что традиционно проводилось в прежние годы.

Однако, стоит отметить, что в этом году российские моряки буквально перед началом учений были вовлечены в настоящую спасательную операцию, когда у берегов Шри-Ланки загорелся супертанкер «Нью Даймонд». Прибыв к месту происшествия, россияне подняли из воды экипаж супертанкера, который находился в шлюпках, оказали ему помощь, после чего передали властям Индии и Шри-Ланки.

Следуя собственному пониманию мировых раскладов, в настоящее время Индия направляет один свой боевой корабль в Южно-Китайское море, где индийские моряки примут участие в совместных с ВМС США военно-морских учениях. Очевидно, речь идет о показной демонстрации руководству Китая союзнических отношений как с Россией, так и с США. При том, что у КНР с США в последнее время возникают самые серьезные разногласия относительно присутствия в Южно-Китайском море американских авианосной и десантной корабельных групп, находящихся в данном районе с целью демонстрации внимания Вашингтона к конфликту вокруг спорных островов.

В последнее время как США, так и Китай активизировали деятельность своих флотов, добиваясь военного превосходства в Южно-Китайском море, что, по мнению сторон, должно обеспечить Пекину твердые переговорные позиции, а Вашингтону — приверженность к сохранению союзнических обязательств перед Тайванем и Филиппинами, если всё же сохранится возможность решить мирным путем разгорающийся территориальный спор. На этом фоне участие Индии в совместных как с Россией, так и с США военно-морских учениях показывает стремление к формированию союзнических позиций «против Китая», что не может не раздражать Поднебесную в контексте более широкого толкования противостояния сторон в Ладакхе.