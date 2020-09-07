Купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса — заманчивая перспектива для многих российских граждан. Ведь часто сумма первого платежа оказывается неподъемной для заемщика.

Ее размер зависит от условий кредитной программы и различается от банка к банку. В одной финансовой организации он может составлять 10%, в другой — доходить до 30%. Если средств у заемщика недостаточно и первый взнос он заплатить не может, в предоставлении ипотечного кредита откажут.

Почему это происходит? Можно ли приобрести жилье в ипотеку без первоначального взноса? И какие банки предоставляют такую возможность? На эти вопросы отвечают эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина и Михаил Куликов.

Зачем нужен первоначальный взнос

Первоначальным взносом называют сумму, которую, согласно условиям кредитного договора, покупатель недвижимости должен внести из своих средств. Заемщик может использовать личные накопления или деньги от продажи имеющейся недвижимости.

Сумма передается не банковской организации, ее вносят в общую стоимость жилья. А затем вместе с деньгами, выделенными банком в рамках предоставления кредита, передают продавцу недвижимости. Таким образом, продавец получает всю сумму сразу, а покупатель выплачивает кредит банковскому учреждению в течение нескольких лет.

Наличие у покупателя средств на первый платеж служит для банка сигналом о платежеспособности заемщика. Если же покупатель хочет оформить ипотеку без первоначального взноса, в 2020 году отношение к нему будет особенно внимательным со стороны финансовой организации.

Рискуют банки

«Заемщиков, оформляющих ипотеку на вторичное жилье без первоначального взноса, можно отнести к потенциально проблемным кредиторам, — комментирует директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Михаил Куликов. — Весьма велика вероятность того, что они будут задерживать выплаты по кредиту либо вообще перестанут платить».

По словам Михаила Куликова, из-за таких проблемных клиентов банки несут убытки. И как следствие — не могут снижать процентные ставки по другим своим ипотечным программам. Если же кредиторов, которые не выплачивают средства, будет меньше, риски потерь у банковских организаций тоже снизятся. Они будут более охотно идти на снижение процентных ставок следом за уменьшающейся ключевой ставкой Центробанка.

Согласна с мнением коллеги руководитель службы ипотечного кредитования «ИНКОМ-Недвижимости» Ирина Векшина.

«При реализации такой схемы кредитования наибольшие риски, на мой взгляд, несут именно банки, — комментирует эксперт. — Поясню, почему. Первоначальный взнос — это страховка для банка на случай, если клиент в какой-то момент не сможет платить по кредиту. В этой ситуации он может решить продать жилплощадь, чтобы погасить задолженность. Или этот объект будет реализован банком на торгах».

Однако в том случае, когда цены на недвижимость снижаются, возникает следующая ситуация: квартиру приходится продавать по меньшей стоимости, чем в момент приобретения за кредитные средства. И в результате банк не может вернуть изначально потраченные на нее деньги.

Первоначальный взнос покрывает те убытки, которые финансовые организации несут в таких случаях. И если раньше программы без его привлечения были в нескольких банках, то к нынешнему моменту большинство финансовых организаций от них отказались из-за возможных рисков.

По мнению Михаила Куликова, массовая выплата ипотеки без первоначального взноса на строительство и покупку жилья стала причиной жесточайшего финансового кризиса, разразившегося в США в 2008 году. Тогда американские банки предлагали такой вид кредитования всем клиентам без исключения и давали деньги фактически неплатежеспособным гражданам. Количество людей, оформлявших ипотечные кредиты, конечно, росло. Но вот чем закончилась эта история, всем хорошо известно. Разразившийся финансовый кризис едва не привел к краху американской экономики.

«В нашей стране ситуация иная, — отмечает Михаил Куликов. — Ипотека без первоначального взноса — скорее, исключение из правил. Количество ипотечных покупателей не настолько велико, а банки весьма серьезно рассматривают заемщиков на предмет платежеспособности. Они ориентируются на опыт кризиса 2008 года, когда даже те организации, что считались незыблемыми столпами, в итоге становились банкротами».

Риски заемщика

По мнению Ирины Векшиной, для покупателей нет больших рисков, связанных с ипотечными программами без первоначального взноса.

«Единственный минус, — комментирует эксперт, — обычно банки проводят более строгий андеррайтинг таких заемщиков».

Но кроме придирчивой оценки банковским учреждением платежеспособности клиента, важно быть готовым и к другим последствиям, реально оценивать собственные финансовые возможности. Если к моменту оформления ипотеки покупателю не удалось накопить достаточной суммы для частичного погашения платежа, нет гарантий, что и с выплатами ему удастся справиться. А это становится серьезным риском, что в будущем купленную в кредит квартиру придется продать, чтобы рассчитаться по кредиту. Кроме того, такие ипотечные программы обычно предполагают более высокий процент по кредитным выплатам. И в результате клиент, который пытался «сэкономить» изначально, вынужден переплачивать банковской организации в течение многих лет.

Как взять ипотеку без первоначального взноса

«По моим данным, единственный банк, который официально предлагает своим клиентам оформить ипотеку без первоначального взноса и без всяких дополнительных условий — это Сургутнефтегазбанк, — отмечает Ирина Векшина. — Ипотечная ставка по этой программе начинается от 10,5%-11%. Похожее предложение есть и в Совкомбанке, где тоже можно оформить ипотеку без первоначального платежа. Но для этого необходимо предоставить дополнительный залог — автомобиль или недвижимость, имеющиеся в собственности у клиента или его родственников».

Некоторые банки предлагают потребителям взять так называемый кредит на первоначальный взнос. Эти деньги и становятся требуемой суммой, после чего банковское учреждение оформляет ипотеку. Такая услуга доступна в «Росбанке Дом» (бывший банк «ДельтаКредит»), где можно оформить кредитный договор под залог уже имеющейся или приобретаемой недвижимости сроком до трех лет.

Специальных видов ипотеки для молодых семей без первоначального взноса не существует, как и программ для покупки жилья в новостройках. А для получения кредита заемщику необходимо обладать идеальной кредитной историей. Ведь если банк заметит в ней хоть небольшое «темное пятно», закрывать глаза на дополнительные риски не будут и потенциальному заемщику в выплате откажут.