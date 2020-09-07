Иностранным владельцам жилья в РФ разрешили регистрировать у себя мигрантов

Москва, 7 сентября. Иностранцам, владеющим жильем в России, разрешили регистрировать у себя других иностранных граждан. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Раньше иностранные собственники жилья не могли выступать принимающей стороной для приезжих. Исключение делалось только для высококвалифицированных специалистов. Однако теперь иностранец или человек без гражданства РФ может стать принимающей стороной, в том случае, если мигрант действительно будет проживать у него. Изменения вступили в силу с 7 сентября, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, теперь постановку на учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства можно оформить онлайн. Подающий заявление получит по e-mail отрывную часть уведомления с квалифицированной электронной подписью. Бумагу необходимо распечатать, поскольку иностранец всегда должен иметь подтверждение о регистрации с собой, передает «Парламентская газета».

Подать заявление о прибытии иностранного гражданина необходимо в течение семи рабочих дней с момента его приезда. Исключение делается для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Как уточняет «Царьград», попадающие в эту категории могут не становиться на учет в течение 30 дней.

Ранее экономист и публицист Михаил Хазин объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей, чем могут быть опасны мигранты для РФ. По мнению эксперта, России нужно не привлекать приезжих, а стимулировать рождаемость внутри страны.