Москва, 7 сентября. Российские магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу в июне. Проблема заключается в трактовке одной из его норм.

В частности, документ требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления ряда вин и коньяков не всегда позволяют выполнить это условие.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что продукция, поступившая в продажу до момента вступления закона в силу, должна оставаться на полке. А та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству. Заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин не исключил, что у надзорных органов может быть другая позиция.

В группе Simple, которая является одним из крупнейших поставщиков алкоголя, согласились с тем, что закон в части маркировки не учитывает разницу в процессах производства, пишет НСН. А торговые сети, которые стремятся соблюдать положения документа, вынуждены требовать это условие. Таким образом, часть импортного алкоголя может исчезнуть из магазинов в России.

Напомним, что закон, о котором идет речь, направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков из РФ. Документ ввел термин «вино России» ― это вино, на 100% произведенное из винограда, выращенного в РФ.

Законом запрещается переработка или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Такая продукция, согласно закону, будет считаться фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.

Руководитель «Севастопольского винодельческого завода» Александр Жежель уверен, что закон положительно скажется на крымских производителях.