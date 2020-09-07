Бессараб оценила идею выплачивать безработным дополнительное пособие

Введение нового пособия по безработице в размере трех прожиточных минимумов может спровоцировать ситуацию, при которой людям станет выгодно бросать работу ради получения выплат. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что сенатор Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России на время пандемии базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице. Кутепов отметил, что в период наиболее сложной фазы пандемии COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, однако этой суммы недостаточно.

«Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

По информации сенатора Кутепова, на такие выплаты будет требоваться по 2,183 триллиона рублей ежегодно.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею Андрея Кутепова о дополнительном пособии безработным. Парламентарий указала на опасность инициативы.

«Три прожиточных минимума — это 36 390 рублей. Согласитесь, далеко не каждый россиянин зарабатывает такие деньги. Тогда проще всем россиянам, кто зарабатывает меньше, бросить работу и сидеть на пособии по безработице. Согласитесь, будет выгоднее его получать. Кроме того, два триллиона рублей — это колоссальные средства сегодня для российского бюджета и российской экономики, которая испытывает трудности, как и все экономики мира в период пандемии. Наверное, даже большие, потому что мы еще находимся под западными санкциями, а это дополнительные накладывает проблемы», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Москве за второй квартал 2020 года установлен на уровне 20,3 тысячи рублей, напомнила парламентарий. Если пособие по безработице будет составлять три прожиточных минимума — это более 60 тысяч рублей.

«Пособие в 60 тысяч, согласитесь, отвадит работать большинство прибывающих в Москву граждан. Можно будет приезжать, регистрироваться и спокойно жить на пособие по безработице. Конечно, хотелось бы всем нам не работать и получать пособие, но это, наверное, очень отдаленное будущее России», — полагает Светлана Бессараб.

Депутат добавила, что к вопросу помощи безработным нужно подходить более объективно. Альтернативным вариантом поддержки граждан, потерявших работу, могло бы стать страхование от безработицы.

«Я бы рассматривала более оптимистичную картину, которую предлагает «Единая Россия» совместно с профсоюзами. Это переход на страхование от безработицы. В этом случае работник, который получает, к примеру, среднюю заработную плату, будет вправе рассчитывать на выплату среднего пособия по безработице, которое будет соответствовать, например, сумме не ниже 50% от утраченного заработка. Более того, я бы поддержала предложение установить минимальное пособие по безработице на уровне величины прожиточного минимума», — сказала Бессараб.

Напомним, в условиях пандемии COVID-19 в России власти страны ввели меры по поддержке населения и бизнеса. Материальная помощь была оказана семьям с детьми, а максимальное пособие по безработице было увеличено до одного МРОТ. Кроме того, реализуется целый комплекс мер поддержки предприятий, пострадавших во время пандемии.