Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Киев, 7 сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с гибелью одного украинского военнослужащего в Донбассе и ранением другого. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я инициировал срочную беседу с министром иностранных дел РФ Сергием Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — написал он в соцсети.

По словам Кулебы, Украина «действует добросовестно» и выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня, но ее подстрекают его нарушить.

Министр заверил, что государство в сложившейся ситуации поступает в соответствии с договоренностями о дополнительных мерах по перемирию от 22 июля, которые были достигнуты в Минске трехсторонней контактной группой.

Накануне сообщалось, что украинский боец в Донбассе получил несовместимые с жизнью ранения от противника, который «открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловки (хутор в Новоайдарском районе на подконтрольной Киеву территории Луганской области. — Прим. ФАН)». Со стороны ВСУ последовал ответный обстрел. Народная милиция ЛНР подтвердила: на позициях украинских военнослужащих фиксировалась перестрелка, которая привела к гибели одного человека, пишет «Царьград».

По данным СМИ, это первая смерть среди бойцов ВСУ с 27 июля — с дня, когда на территории Донбасса вступили в силу дополнительные меры по контролю за перемирием. Однако гражданская война, начавшаяся на юго-востоке Украины в 2014 году, продолжается. Она началась после того, как Киев развернул против ДНР и ЛНР военную операцию, когда они объявили о независимости после государственного переворота в столице.