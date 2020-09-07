Баранец рассказал, чем обернется ракетный удар США по РФ

Российская система управления обороной не хуже, чем у США. Возможно, даже лучше, заявил Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По словам эксперта, она может отслеживать запуски крупных ракет, взлеты бомбардировщиков, истребителей и беспилотников.

Напомним обозреватель издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США. Журналистам была продемонстрирована смоделированная работа «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия США на атаку потенциального противника, вероятнее всего, России.

«Войска трудятся на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами, которые одним нажатием кнопки открывают карты российских ракетных объектов или оперативные данные о наличии истребителей на базах ВВС США на Аляске», — пишет автор статьи.

По словам журналистки, «войска попытаются защитить родную страну от [имитации] атаки крылатых ракет с использованием оружия воздушного и наземного базирования».

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что материал Инсинны — это «восторги наивной барышни», которая впервые побывала в Центре управления боевыми силами ВВС США.

«Что касается восторгов этой американки, то я думаю, что она попала во вчерашний день системы управления Военно-воздушными силами США. К самым современным системам ее не допустят. Американка рассказывает то, что для России — уже давно пройденный урок. Благодаря нашим спецслужбам мы очень внимательно наблюдаем, как совершенствуется система боевого управления вооруженными силами не только ВВС США, но и ядерными силами», — пояснил Баранец.

Кроме того, бравурные заявления журналистки о том, что система США позволяет отражать межконтинентальные или крылатые ракеты РФ, похожи на «типичную американскую демагогию», говорит собеседник ФАН.

«Специалисты знают, что Россия будет бить США только в том случае, если они первые нанесут по нам удар. При этом мы прекрасно понимаем, что не все американские ракеты долетят до РФ, как и далеко не все российские ракеты долетят до США, — утверждает военный эксперт. — А так хвастливо говорить, что ни одна ракета противника не упадет на территорию США, могут только наивные дети в песочнице, у которых папы работают ракетчиками. Это будут взаимоущербные ракетные удары».

В то же время Баранец констатирует, что Россия совершенствует свою систему управления обороной. Она может максимально уменьшить вероятность нанесения ракетных ударов по стране.

«Российская военная наука усердно работает в это направлении. Деньги, которые родной народ выделяет для совершенствования системы противоракетной обороны, воплощаются в уникальные конструкторские разработки. Они (системы обороны. — Прим. ФАН) уже стоят на вооружении, — рассказывает военный обозреватель. — Однако у нас есть подобные американскому центру организации, и уже давно. Я не раз имел честь присутствовать в Национальном центре управления обороной России. Он абсолютно также, а может даже еще лучше, чем у США, в режиме онлайн отслеживает все континенты. Мы видим запуски крупных ракет, взлеты бомбардировщиков и истребителей. У нас появилась система, которая способна замечать даже взлеты малогабаритных целей — беспилотников — за несколько тысяч километров».

Ранее Виктор Баранец спрогнозировал, что военное столкновение между Россией и НАТО приведет к прекращению существования Европы. По его словам, действия Пентагона привели к эскалации ситуации на белорусском и калининградском направлениях. Переброска сил НАТО к белорусским границам и в районе Калининградской области свидетельствует о том, Вашингтон и Брюссель провоцируют Москву и Минск.