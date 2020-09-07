Адвокат рассказал об ошибках защиты и обвинения в деле Ефремова

Слушание дела о ДТП с участием Михаила Ефремова завершено. О том, как поведение актера и потерпевших повлияет на приговор, Федеральному агентству новостей рассказал адвокат по уголовным делам юридической фирмы Schekin&Partners Александр Меньшиков.

Судебная статистика и смягчающие обстоятельства

Отправят ли Ефремова за решетку? Согласно данным судебной статистики за 2019 год, из 720 подсудимых, осужденных по всей России за пьяное ДТП со смертельным исходом, наказание ближе к максимальному, то есть свыше пяти лет, назначено только в отношении 21 подсудимого, или чуть более 3% осужденных. Значит, назначение Ефремову наказания в 11 лет лишения свободы, как просил прокурор, невозможно. Если бы Ефремов был трезвый, его вообще могли бы не лишать свободы, назначив принудительные работы сроком до четырех лет.

По мнению гособвинителя и наблюдателей, Ефремов слишком поздно и лишь под давлением улик признал вину, однако от этого такое признание не становится дефектным. Подсудимый успел признать вину до вынесения судом приговора.

Не будем забывать, что даже за убийство (ч.1 ст. 105 УК) — то есть умышленное преступление, наказание за которое начинается с шести лет лишения свободы — срок в 11 лет назначается судами в России крайне редко. А здесь преступление совершено в форме неосторожности — оно очевидно неумышленное.

Судебное усмотрение

Оценивая перспективы приговора, важно понимать, что больше всего судья боится отмены своего приговора в вышестоящей инстанции. Главный показатель качественной работы российского судьи — оставление приговора в силе вышестоящим судом. Поэтому судья будет ориентироваться на перспективы его обжалования и со стороны Ефремова, и потерпевших, и прокурора.

Суд учтет и мнение потерпевших, а они, насколько это известно, все высказались в поддержку озвученного прокурором срока в 11 лет лишения свободы.

Ошибки потерпевших

Выскажу здесь чисто субъективное мнение. Считаю, что заявление потерпевшими компенсации морального вреда в один рубль было неверным решением. Возмещение Ефремовым ущерба в этом размере может значительно улучшить позицию подсудимого и снизить ему размер наказания.

Во-первых — получается, что формально Михаил Ефремов заявленный потерпевшими иск на 1 рубль полностью оплатил. Значит, суд обязан учесть такое возмещение вреда смягчающим вину обстоятельством. Во-вторых — заявленным размером вреда потерпевшие в какой-то степени указывают на «незначительность» причиненного им вреда.

«Если бы не было еще одного иска, заявленного сыном погибшего на 7,5 миллиона рублей, то суд формально должен бы был учесть полное возмещение Ефремовым заявленного размера ущерба и назначить ему не более 2/3 от максимального размера наказания, то есть не более восьми лет», — пояснил эксперт.

Государственное обвинение

Прокуратура высказалась о чрезмерности иска сына жертвы ефремовского ДТП в 7,5 миллиона рублей, попросив суд удовлетворить только 500 тысяч рублей. Вряд ли можно с этим согласиться. Может ли сумма в 500 тысяч рублей хоть как-то компенсировать вред, причиненный преступлением? Даже суммы в несколько миллионов рублей не компенсируют такого вреда, но они более-менее объективны, основаны на сложившейся практике, в связи с чем вполне могли бы быть поддержаны гособвинителем. А суд пусть уже сам снижает заявленный на 7,5 миллиона рублей иск, если считает его завышенным.

Сейчас получается, что и прокуратура «уменьшила» ценность человеческой жизни до совсем небольшого размера компенсации. При этом срок наказания запросила почти максимальный. Кажется, в этом есть противоречие.

Итоги

В общей сумме равнодействующая озвученных позиций такова, что минимального (около пяти лет лишения свободы либо ниже низшего предела, либо условно) размера наказания Ефремову не назначат. Однако нет оснований для направления его в колонию на 11 лет.

«Мое мнение, что соразмерным сложившейся судебной практике, с учетом известных нам обстоятельств по делу, будет назначение судом наказания в пределах от семи до девяти лет лишения свободы. Однако, напомню, что это только субъективное частное мнение адвоката, основанное на информации по делу, публикуемой в СМИ», — заявил Александр Меньшиков корреспонденту ФАН.

Напомним, оглашение приговора Михаилу Ефремову состоится в Пресненском суде Москвы 8 сентября в 11 часов.