Специалист назвал сильнодействующий природный детокс-продукт

Москва, 7 сентября. Целебными детокс-свойствами могут обладать не только пищевые добавки и витамины, но и плоды, созревающие в начале осени. Об этом рассказал кандидат биологических наук, врач-гомеопат Михаил Лущик в интервью радио Sputnik.

Детокс-продукты выводят из организма шлаки и токсины, а с наступлением холодного периода людям также требуются витамины. Фитотерапевт Михаил Лущик особо выделяет ягоды созревающей в сентябре рябины.

«Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм», — уточнил специалист.

Также плоды всех видов рябины прекрасно снимают отеки.

«В ягодах много калия, который обладает мочегонным эффектом, то есть сбрасывает отеки. Поэтому и красноплодная, и черноплодная рябина полезны тем, кто страдает отеками, например, во время беременности», — отметил Лущик.

По его словам, ягоды рябины обладают эффектом детокса за счет содержания активных ферментов.

«Антиоксиданты, калий активируют кишечник, поэтому он быстрее выбрасывает токсины из организма, освобождает их», — пояснил специалист.

Ранее врачи назвали еще один продукт, оказывающий положительный детокс-эффект. По их словам, это полынь, потому что горьким вкусом она обладает из-за веществ, которые могут помочь в очистке желудка от микробов и паразитов. Тем не менее перед употреблением полыни нужно проконсультироваться с врачами для выяснения дозировок. Растение содержит вещество туйон, вызывающее судороги.