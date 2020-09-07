Умер чешский режиссер и обладатель премии «Оскар» Менцель

Прага, 7 сентября. Чешский кинорежиссер, актер и сценарист Иржи Менцель умер на 83-м году жизни. О его смерти сообщила вдова Ольга Менцелова.

«Вчера ночью дома на наших руках твое тело покинуло наш земной мир», — написала она в социальной сети Instagram.

Женщина не уточнила, что стало причиной смерти режиссера. Она также не назвала дату проведения церемонии прощания.

Как передает «МИР24», Менцель дебютировал в кино в 1960 году короткометражной картиной «Панельные дома», которую снял на третьем курсе Академии музыкального искусства в Праге, где учился на факультете кино и телевидения.

Известность режиссеру принесла картина «Поезда под особым наблюдением», которая была удостоена премии «Оскар» как лучший иностранный фильм в 1968 году. Кроме того, картина получила главную премию на Международном кинофестивале в Мангейме-Гейдельберге, премию BAFTA.

Всего чешский режиссер снял более 20 картин, стал одним из главных представителей новой волны в чешском кино 1960-х годов, которая во многом совпала с общим обновлением европейского кинематографа в тот период.

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