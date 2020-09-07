На Украине объяснили желание провести «серьезный разговор» с Россией

Заявления Киева о его намерениях провести серьезный разговор с Москвой в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе отдают цинизмом. Об этом Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Срочная встреча

Украинская сторона инициировала срочный разговор с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за эскалации конфликта на территории Донбасса. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня в зоне ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ФАН) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом… Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — заявил Кулеба.

Лицемерие Киева

Как отметил Евгений Голышкин, близится 77-я годовщина освобождения Донбасса от нацистских захватчиков и их пособников. И снова в информационном пространстве все чаще появляются фронтовые сводки об очередном обострении на линии разграничения, разрушениях социальной инфраструктуры, человеческих жертвах.

«Заявления Кулебы о его намерениях провести серьезный разговор с главой МИД РФ Лавровым в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе отдают цинизмом. Еще с июля месяца официальный Киев говорил о необходимости проведения встречи в «нормандском формате» для урегулирования ситуации. Однако никаких практических шагов по установленному пошаговому плану реализации мирных договоренностей со стороны Украины сделано не было. Провокационные обстрелы ВСУ позиций Народной милиции республик и мирных объектов никуда не пропали. И жители Донбасса из прифронтовых районов не тешат себя иллюзиями в отношении коротких отрезков тишины», — пояснил Евгений Голышкин.

По его словам, Украина всеми своими действиями демонстрирует нежелание видеть полноценными согражданами жителей Донбасса даже на подконтрольной Киеву его части. На приближающихся выборах местного уровня права голоса лишены 500 тысяч человек по абсолютно надуманному поводу — «проблемы безопасности».

«Пресловутое изречение Зеленского [о том, что] «нужно просто перестать стрелять» — было самым примитивным популизмом. ВСУ продолжают стрелять, а официальные украинские власти периодически угрожают «грядущей неизбежной победой». Пока Киев на деле, без всяких оговорок, не приступит к реализации Минских соглашений и будет продолжать агрессивные действия, война не остановится. Донбасс не может себе позволить не давать адекватного ответа на военную агрессию», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости.