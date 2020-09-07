В России могут ввести дополнительное пособие для безработных

Москва, 7 сентября. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил в условиях пандемии выплачивать безработным россиянам базовый доход в дополнение к пособию по безработице. Письмо с соответствующей инициативой сенатор собирается направить помощнику президента РФ Максиму Орешкину 7 сентября.

«В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам», — приводит выдержку из письма ТАСС.

Кутепов пояснил, что базовый доход — эта регулярная фиксированная выплата, которая гарантирует «минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения».

По мнению сенатора, повышение пособия по безработице до прожиточного минимума в период пика пандемии, а также дополнительные выплаты на несовершеннолетних не позволили лишившимся работы гражданам поддержать достаточный уровень жизни. Член Совфеда считает, что финансовые резервы России позволяют произвести стартовые затраты на экспериментальную программу по выплате базового дохода.

В дальнейшем, по словам Кутепова, источником финансирования программы станут средства, «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат», возникшего благодаря стимулированию потребительского спроса. Сенатор предлагает запустить программу в 2020 году и продолжить ее до 2025 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил эффект от повышения пособий по безработице. Глава государства отметил, что выплата заставила многих обратиться в службы занятости.