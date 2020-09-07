Туристы с детьми пропали в горах под Сочи

Сочи, 7 сентября. Стали известны подробности о пропавших туристах из Твери, которых ищут на южном склоне хребта Аибга под Сочи.

По предварительным данным, 6 августа туристы вышли из поселка Эсто-Садок в Адлеровском районе Сочи. Группа официально не зарегистрировалась. По словам очевидцев, с ними находился тренер.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что среди пропавших трое взрослых, остальные дети от 9 до 16 лет. Они направлялись к озеру в районе Роза Пик, пишет «Интерфакс».

Спасатели начали поисковые работы, для поиска в труднодоступных местах вылетел вертолет Ми-8. К операции привлечены более 60 человек, судьба туристов пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае двое туристов застряли на горе Ливадийская. К спасению отдыхающих пришлось подключить сотрудников МЧС.

Еще один инцидент произошел в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-су. Незарегистрированная группа из шести человек попала под камнепад.