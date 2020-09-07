Роскачество рассказало об итогах проверки бородинского хлеба

Москва, 7 сентября. Специалисты Роскачества проверили более 20 торговых марок (ТМ) бородинского хлеба и выяснили, что все образцы содержат мало витаминов. Об этом сообщается на сайте организации.

В экспертизе участвовал хлеб «Бородинский» российского производства от 26 производителей. Продукция 19 ТМ была изготовлена по ГОСТу, у остальных нормативная документация не указывалась. Образцы исследовали по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств.

«По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», — отметили эксперты.

По заключению специалистов, слабым местом многих образцов стал внешний вид — на поверхности отсутствовал глянец, который предусмотрен ГОСТом 2077–84. При этом наблюдалась подгоревшая нижняя корка.

Недостаточно темным у ряда производителей оказался цвет мякиша. В единичных случаях возникли нарекания к его мягкости и/или эластичности, а также пористости и размеру пор. В Роскачестве уточнили, что у данного вида хлеба мякиш должен быть плотным и не слишком разрыхленным.

Черствого хлеба выявлено не было. По вкусу и запаху соответствовали бородинскому хлебу практически все образцы.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать мед, чтобы не наткнуться на подделку или прошлогодний продукт, передает телеканал «360». Эксперты также открыли хитрость, на которую иногда идут недобросовестные продавцы.