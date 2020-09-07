Гинеколог назвала норму алкоголя для женщин, которые хотят родить ребенка

Москва, 7 сентября. Заявление о том, что алкоголь уничтожает яйцеклетки, является мифом, умеренное употребление вина никак не помешает женщине стать мамой. Об этом рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева.

По словам специалиста, допустимая норма алкоголя — один или два бокала вина в ведь. На качестве яйцеклеток это никак не отразится, заверила она. Репродуктолог при этом не советует употреблять крепкие алкогольные напитки.

«Если говорить откровенно, то я ничего плохого не вижу в бокале вина. Это никак отрицательно не скажется, даже, наоборот, у женщин, которые позволяют себе расслабиться, у них беременности наступают чаще», — передает ее слова «Ридус».

Калоева отметила, что больше всего на репродуктивные возможности женщины влияет возраст. После 35 лет, по ее словам, качество яйцеклеток начинает снижаться. Поэтому гинеколог советует заморозить яйцеклетки, чтобы затем их использовать в более позднем возрасте.

Репродуктолог в заключение порекомендовала женщинам питаться сбалансированно, поскольку нет одного какого-то продукта, который нужно есть, чтобы сохранить репродуктивное здоровье.

Ранее известный врач-диетолог Алексей Ковальков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей объяснил, как балансируется рацион питания. По его словам, количество белка должно быть не менее 70 граммов в сутки, жиров — не менее 40-50 граммов. Если человек не худеет, то — 60-70 граммов. И количество углеводов должно составлять не более 120-200 граммов в сутки.

А эксперты тем временем назвали звезд, вернувших красивое тело сразу после родов. В топ-7 вошли Оксана Самойлова, Анастасия Костенко и другие модели.