Пригожин показал задремавшую на пляже Валерию в купальнике

Москва, 7 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин показал, как выглядит певица Валерия в купальнике. Снимки своей супруги, задремавшей на пляже, он опубликовал в Instagram.

На фотографиях Валерия лежит, вытянувшись на гальке, в голубом купальнике и в очках.

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», — написал продюсер под фотографиями певицы.

Многие подписчики Пригожина согласились, что Валерия действительно обладает прекрасной фигурой.

«Молодец, следит за фигурой», — похвалила irinaluna47.

«Очень красивая, фигура — огонь!» — сделала комплимент певице _angelina.avetisyan_.

«Какая шикарная женщина! Глаз не оторвать!» — восхитилась lenusyarudakova91.

«Как девчонка! Валерия просто эталон красоты и очарования!» — прокомментировала a.s_y.a.

Однако среди подписчиков Пригожина нашлись и те, кто заподозрил продюсера в обмане. По мнению некоторых пользователей Instagram, его жена не могла уснуть на горячей гальке.

«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях», — написала natalya_bizyaeva_.

«Уж конечно «уснула»!!! Позирует и очень старается!!!» — возмутилась pro_tatyana_.

«Ага, спит и руки на каждом кадре по-разному держит», — отметила naida_shamilova.

«Жена ваша не спит — в таких позах и на гальке не спят, а кривляются», — прокомментировала pups22_12.

Ранее Валерия возмутилась обилием слухов, касающихся свадьбы ее сына — Арсения Шульгина. Певица заявила, что молодая семья будет счастлива, несмотря на сплетни.