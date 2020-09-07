Петросян почти в 75 лет сел на гидроцикл в Сочи

Москва, 7 сентября. Юморист Евгений Петросян похвастался своими достижениями во время отдыха в Сочи. Одним из них стала прогулка на гидроцикле.

Комик уточнил, что решился на это только под руководством инструктора.

«Дело в том, что я при помощи яхты вышел сегодня в открытое море, где с инструктором впервые сел на эту штуковину и поскакал по волнам», — написал юморист в Instagram.

Поклонники Петросяна поздравили его с новым необычным опытом, отметив, что не каждый мужчина почти в 75 лет решится на такие развлечения. Были и те, кто выразил уверенность, что Петросяна так преобразила и вдохновила на новые свершения его молодая жена Татьяна, которой немного больше 30 лет.