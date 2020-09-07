Киев, 7 сентября. Совет Европы хочет повысить прозрачность работы прокуратуры Украины и улучшить ее взаимодействие с общественностью. Об этом свидетельствует соответствующий тендер.

Тендер объявлен в рамках проекта Совета Европы по названием «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая правозащитным нормам». Его цель — обеспечить функционирование системы юстиции в этой стране в соответствии с европейскими стандартами. При этом акцент ставится на «практическое осуществление реформ в сфере уголовного правосудия».

Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, Совет Европы планирует нанять порядка 40 специалистов. Они будут, помимо прочего, разрабатывать для украинской прокуратуры внутреннюю и внешнюю коммуникационные стратегии, проводить тренинги и семинары о методах взаимодействия со СМИ. Сотрудников ГПУ обучат работе с пресс-релизами и статьями.

«Совет Европы ищет местных поставщиков для оказания консультационных услуг в целях укрепления потенциала Государственной прокуратуры Украины (ГПУ) в отношении коммуникации и прозрачности», — передает RT текст документа.

Общий бюджет проекта достигает миллиона евро. На услуги консультантов по данному контракту Совет Европы намерен потратить до 55 тысяч евро.

Напомним, что Верховная рада в августе одобрила меморандум с Евросоюзом, который предполагает получение Киевом 1,2 миллиарда евро помощи в обмен на беспрецедентную передачу европейцам части контроля над украинской внутренней политикой. Местные эксперты и политологи назвали этот шаг «национальным унижением», «величайшим позором» и предрекли, что он станет одной из главных причин для скорой смены нынешней власти.