Американский бьютиблогер умер в 17 лет от передозировки наркотиков

Нью-Йорк, 7 сентября. Известный в США 17-летний бьютиблогер Итан Питерс умер от передозировки наркотиков. Об этом сообщила его подруга Ава Луиза в Twitter.

«Мой лучший друг во всем мире, мой близнец… Единственный человек, который был рядом, когда у меня никого не было. Я люблю тебя, Итан, у меня нет слов», — написала она в соцсети.

Подруга Питерса также призналась, что не смогла помочь ему справиться с наркотической зависимостью и очень сожалеет об этом.

My best friend in the entire world, my twin flame.....the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) September 5, 2020

Молодой человек с псевдонимом Ethan is Supreme стал популярным благодаря своими урокам макияжа и эпатажным образам. Он также часто делал обзоры косметики и трендов, передает телеканал «360».