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Американский бьютиблогер умер в 17 лет от передозировки наркотиков

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Американский бьютиблогер умер в 17 лет от передозировки наркотиковНью-Йорк, 7 сентября. Известный в США 17-летний бьютиблогер Итан Питерс умер от передозировки наркотиков. Об этом сообщила его подруга Ава Луиза в Twitter.

«Мой лучший друг во всем мире, мой близнец… Единственный человек, который был рядом, когда у меня никого не было. Я люблю тебя, Итан, у меня нет слов», — написала она в соцсети.

Подруга Питерса также призналась, что не смогла помочь ему справиться с наркотической зависимостью и очень сожалеет об этом.

Молодой человек с псевдонимом Ethan is Supreme стал популярным благодаря своими урокам макияжа и эпатажным образам. Он также часто делал обзоры косметики и трендов, передает телеканал «360».

Два дня назад в своем Instagram блогер опубликовал пост, в котором поблагодарил всех, кто издевался над ним в прошлом.

«Просто хотел бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это один раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился», — объяснил он.

Источник: «360»
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