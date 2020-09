Американский бьютиблогер умер в 17 лет от передозировки наркотиков

Нью-Йорк, 7 сентября. Известный в США 17-летний бьютиблогер Итан Питерс умер от передозировки наркотиков. Об этом сообщила его подруга Ава Луиза в Twitter.

Подруга Питерса также призналась, что не смогла помочь ему справиться с наркотической зависимостью и очень сожалеет об этом.

My best friend in the entire world, my twin flame.....the only person there for me when I had no one. I love you Ethan, I am at a loss for words. I wish I knew how bad it was. I know what you’d want me to say to the Internet rn but I’m to heartbroken to say it. Rip ❤️ pic.twitter.com/EjQdm0JVxE