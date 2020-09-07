У восьми россиян был диагностирован коронавирус в Анталье

Анталья, 7 сентября. Более 336 тыс. российских туристов посетили провинцию Анталья после возобновления авиасообщения с Турцией. За это время коронавирус был диагностирован у восьми прибывших на курорт россиян. Об этом сообщил губернатор провинции Эрсин Языджи.

Отмечается, что до введения карантина Анталью успели посетить более 483 тыс. россиян. После возобновления авиасообщения 10 августа — более 336 тыс.

«У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», — приводит слова Языджи РИА Новости.

Как отмечает губернатор, доктор, к которому обращается пациент с подозрением на COVID-19, информирует об этом региональный отдел департамента здравоохранения. После этого ведомство определяет контакты инфицированного и приступает к процедурам мониторинга.

«При положительном тесте на коронавирус пациент госпитализируется», — говорит губернатор Антальи.

Языджи подчеркивает, что гостиничный номер, в котором проживал пациент, подвергается тщательной дезинфекции. После этого в комнату могут заселять новых туристов.

Глава отделения Республиканской народной партии Турции Нусрет Баяр отмечал, что в Анталье ежедневно фиксируется более 300 случаев заражения коронавирусом.

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