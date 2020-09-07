В США предупредили, что Китай использует опыт РФ, чтобы избавиться от доллара

Вашингтон, 7 сентября. Власти Китая давно вынашивают план о том, как подкосить экономику США и могут использовать в качестве образца для подражания опыт Москвы, считает обозреватель американского издания The Street.

По одному из сценариев, Пекин может сократить свои авуары в ценных бумагах казначейства Штатов до 800 миллиардов долларов (на 20%). Как отмечает «PolitRussia», в Научно-исследовательском центре развития Госсовета Китая ранее заявили, что Вашингтон может конфисковать запасы государственных ценных бумаг в КНР, если отношения двух стран перерастут в полномасштабную конфронтацию.

The Street предупреждает, что на фоне угроз США о том, что китайские банки могут быть отрезаны от долларовой платежной системы, Пекин может обратиться к России за советом по снижению зависимости от доллара США.

По мнению обозревателя издания, если Китай сбросит казначейские облигации США и полученные от сброса ценных бумаг США средства останутся в юанях, то китайская валюта, конечно, вырастет в цене, а положительное сальдо торгового баланса исчезнет. Таким образом, в краткосрочной перспективе Пекин, вероятно, будет победителем и снизит угрозу того, что США отключат Китай от американской финансовой системы. Однако в долгосрочной перспективе Вашингтон больше, чем кто-либо другой, выиграет от постепенного сокращения китайских активов в долларах, полагает автор The Street

При этом он обратил внимание на то, что ЦБ РФ снизил запасы казначейских облигаций США до нуля, а ведь в 2011 году они составляли 175 миллиардов долларов. По мнению эксперта, китайские власти извлекли урок из российского опыта и берут за образец стратегию контрмер Москвы.

Помимо сокращения американских облигаций в РФ была создан эквивалент доминирующей в США системы финансовых переводов SWIFT. Это стало ответной мерой на санкции США против российских банков.