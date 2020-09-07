Цеков оценил ответ ООН по водной блокаде Крыма

В ООН совершенно не хотят говорить об открытии Северо-Крымского канала, поскольку во главе угла всех представителей англосаксонских стран стоит политика двойных стандартов. Они заражены русофобией и находят любую возможность, чтобы не помогать России или в чем-то ее обвинять. Такое мнение Федеральному агентству новостей выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Напомним, официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой должны отвечать как Киев, так и Москва, пишет РИА Новости. При этом в ООН считают, что Россия несет «главную ответственность». В то же время Украина в соответствии с международным законодательством в области прав человека должна поддерживать жителей республики, которые «находятся на ее территории», отмечают представители организации.

«Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — сказала Тросселл.

Как заметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, это был «ожидаемый ответ». По его словам, в ООН прямо не говорят о том, что Украина должна открыть Северо-Крымский канал и давать воду Крыму. Однако депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем запросе в ООН говорила о незаконном перекрытии этого канала.

«В ООН считают, что Киев обязан обеспечивать питьевой водой население, проживающее только на территории своей страны. Там не сказано, что Украина должна создавать условия или обеспечивать водой Крым. Но речь то шла об открытии Северо-Крымского канала. В ООН от этого вопроса ушли, а фактически все возложили на Россию. Ничего удивительного в этом нет, а ответ вполне ожидаемый», — заявил Цеков с беседе с ФАН.

Член Совфеда подчеркнул, что в ООН «совершенно не хотят говорить об открытии Северо-Крымского канала и каких-либо блокадах», которые были осуществлены Украиной.

«Ведь до этого были энергетические блокады и ООН тоже на это не реагировала. Политика двойных стандартов стоит во главе угла всех представителей англосаксонских стран в организации. Они заражены русофобией и находят любую возможность, чтобы не помогать России или в чем-то ее обвинять», — сказал собеседник ФАН.

По мнению сенатора, ООН все равно является важной организацией. Цеков уверен, что она делает то, что возможно.

«В целом ООН не совершенна, все это прекрасно понимают. Я абсолютно не сомневался, что они не помогут нам в решении проблем с водой. Ответ ООН лишний раз доказывает это. Тем не менее шаг за шагом и год за годом мы будем решать эту проблему», — добавил Цеков.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу преступных действий украинских властей. В ее письме говорится об одностороннем порядке перекрытия поставок пресной воды в Крым.

В свою очередь, крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что полуостров преодолеет водную блокаду за счет новых крупных проектов.