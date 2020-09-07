Пригожин эмоционально отреагировал на сообщение о долгах тещи сына Валерии

Москва, 7 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение о многомиллионных долгах Веры Волковой — тещи сына певицы Валерии Арсения Шульгина. По словам продюсера, он видел женщину всего три раза.

Совсем недавно Арсений Шульгин женился на блогере Лиане Волковой. Сейчас новоиспеченные муж и жена проводят время в свадебном путешествии.

Однако ранее стало известно, что мать Волковой, которая была депутатом городской думы Благовещенска и вела бизнес в этом городе, задолжала более 100 миллионов рублей. Более того, оказалось, что еще три года назад началась процедура признания Веры Волковой банкротом.

«А кто такая эта Вера Борисовна Волкова? Ах, мама Лианы! Вы не поверите, но я даже отчество ее не знал», — признался Пригожин в комментарии «Экспресс газете».

По словам продюсера, он видел тещу сына своей жены всего три раза: до свадьбы, на самом празднике и после торжества. Пригожин заверил, что Шульгин оплатил свадьбу самостоятельно, а он и Валерия посетили праздник только в качестве гостей.

«Сеня — мальчик самостоятельный. Эта девочка — это его выбор. И свадьбу он сделал за свои деньги», — подчеркнул продюсер.

Также Пригожин рассказал, что ни он, ни его супруга ничего не знают о делах матери Лианы Волковой. Узнав о миллионных долгах тещи Шульгина, продюсер отреагировал очень эмоционально.