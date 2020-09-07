Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи

Сочи, 7 сентября. Туристическая группа из 11 человек пропала в горах в Сочи 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение об исчезновении туристической группы поступило в экстренные службы в 23.25 в воскресенье. Отмечалось, что группа из 11 человек не выходит на связь с родственниками.

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от девяти до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Туристы двинулись в горнолесной массив к озеру, расположенному на южном склоне Роза Хутор на высоте 2320 метров, но обратно так и не вернулись. МЧС организовало поисково-спасательные работы. Спасатели на квадроциклах проверили берег озера и маршруты склона.

В 02.05 сотрудники экстренных служб развернули в Сочи оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. К поискам в труднодоступных местах собирались привлечь конно-кинологический расчет с пятью лошадьми.

Кроме того, в 07.00 на гору должен был вылететь вертолет Ми-8 с тремя сотрудниками МЧС. Всего к поискам привлекли 64 человека и 12 единиц техники.