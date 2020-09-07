Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Никосия, 7 сентября. Кипрское издание Politis обнародовало имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы.

В опубликованном списке есть имена граждан России и Украины. В перечне упомянуты первый зампредседатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и другие. Среди украинцев в списке оказались Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук.

Напомним, президент Кипра Никос Анастасиадис ранее сообщил, что власти страны лишат гражданства семерых обладателей «золотых паспортов». По словам Анастасиадиса, в программе получения кипрского гражданства были «недоработки и лазейки». Теперь Никосия ввела более «эффективные механизмы контроля».

Ранее для получения паспорта Кипра было необходимо вложить в экономику островного государства 2,5 млн евро. Благодаря этой программе страна получила более 4,8 млрд евро инвестиций. Многие предприниматели были заинтересованы в кипрском гражданстве, так как Никосия предлагала выгодные условия для ведения бизнеса.