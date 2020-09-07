Джокович попал мячом в судью и был снят с соревнований US Open

Москва, 7 сентября. Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open за попадание мячом в женщину-лайнсмена. Сербский теннисист проводил матч четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

Игра была остановлена в первом сете при счете 6:5 в пользу Карреньо-Бусты. Джокович слишком эмоционально отреагировал на проигрыш своей подачи и не глядя ударил по мячу. В результате он попал в голову линейного судьи, которая вскрикнула и упала.

La toma definitiva de la acción que provocó la descalificación de Djokovic en el #USOpen



Todos los detalles ???? https://t.co/mHFzFhCDAW pic.twitter.com/75cLkGrOdR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020

В соответствии с правилами, серб был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Отмечается, что после дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал в текущем розыгрыше US Open.

Спортсмен принес извинения лайнсмену и отметил, что его действия были ненамеренными. По его словам, он вынесет «важный жизненный урок» из инцидента.

Таким образом в четвертьфинал вышел Карреньо-Буста, которому предстоит сыграть с победителем пары Денис Шаповалов (Канада, 12) — Давид Гоффен (Бельгия, 7).