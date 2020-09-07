В России хотят ужесточить наказание за некачественное оказание услуг ЖКХ

Москва, 7 сентября. До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект, который установит новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. Об этом «Известиям» сообщила автор инициативы, депутат Госдумы Наталья Костенко.

На данный момент сумма штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативов услуг ЖКХ составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП» предусматривает повышение суммы штрафов. Таким образом штраф за первое нарушение нормативов услуг ЖКХ будет составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, за повторное — от 15 до 30 тыс. рублей.

Также по просьбе Министерства строительства из законопроекта будет убрано наказание для юридических лиц. Отмечается, что наказания для юрлиц уже прописаны в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. По словам автора инициативы, законопроект очень важен для населения.

«Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», — говорит Наталья Костенко «Известиям».

Она отмечает, что таким образом ресурсоснабжающие организации выбивали долги из жильцов: не платил кто-то один, а в итоге отключали весь дом.

Ранее специалисты в области ЖКХ в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказали, как не переплачивать за коммунальные услуги в России. По словам экспертов, сэкономить помогут датчики, которые будут дозировать расход тепла и энергоресурсов, ведь именно на них приходится основная часть ежемесячных платежей.