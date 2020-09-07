«Супервысокая температура» ожидается в ряде регионов России

Москва, 7 сентября. В Западной Сибири, Уральском федеральном округе и северной части европейской России ожидается «супервысокая температура» в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра, в этих регионах прогнозируется температура на 6–8 градусов выше нормы.

«В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком, Салехарде, то есть на севере европейской территории, в Западной Сибири, Уральском федеральном округе (прогнозируется. — Прим. ФАН) очень высокая температура на 6–8 градусов выше нормы», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам климатолога, 20 градусов тепла на севере — это «супервысокая температура». Также он отметил, что теплая погода сохранится и в южных регионах европейской части России.

«Небольшое понижение температуры, до 27–29 градусов, а затем опять около 30 градусов. Это касается и Краснодарского края, и Крыма, и регионов Северо-Кавказского федерального округа», — добавил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также отмечал, что понедельник станет последним очень теплым днем в центральной части европейской России. Согласно его прогнозам, в этой части страны ожидается похолодание до 10–15 градусов тепла к концу недели.