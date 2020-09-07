Адвокат Ефремова был судим за избиение и угрозы

Москва, 7 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев имеет судимость по статье «Самоуправство». Как сообщает Kp.ru, в прошлом году юрист получил один год условно за побои и угрозы.

Отмечается, что условный срок Пашаева истек за четыре дня до смертельного ДТП с участием Ефремова. Выяснилось, что Пашаев с помощью побоев и угроз пытался вернуть клиентке деньги, которая она заплатила неизвестному мужчине за закрытие уголовного дела против нее и помощь в побеге за пределы России. Этот человек условий сделки не выполнил и полученные средства возвращать отказался. Тогда в дело вступил Пашаев, который переусердствовал в выбивании финансов. В итоге у потерпевшего были диагностированы ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.

«Во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес, и Пашаев в это время продолжал высказывать требования признать наличие долга и неисполнения своих обязательств по указанному выше договору поручения, вернуть деньги гражданке», — приводит материалы дела Kp.ru.

Эльман Пашаев утверждает, что клиенты выстраиваются к нему в очередь. По его словам, он способен решать самые сложные дела. Однако в деле Ефремова его тактика по всей видимости не сработала. Приговор актеру могут вынести уже 8 сентября. При этом специалисты выражают уверенность, что Ефремов получит реальный срок.

Недавно Пашаев сообщил о наличии компромата на защитницу потерпевших в деле Ефремова. Он продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного человека «нагнуть» Пашаева за вознаграждение в 30–40 тыс. долларов.