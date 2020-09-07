Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова

Москва, 7 сентября. Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил прогнозы по приговору для актера.

Сам Михаил Ефремов ранее предположил, что суд приговорит его к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев в свою очередь рассчитывает на более мягкий приговор для клиента — шесть лет тюрьмы.

По мнению Добровинского, целесообразнее дождаться заседания суда, а не «заниматься гаданием».

«До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника, и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю», — комментирует адвокат.

Недавно стало известно, что Ефремов подготовил «шпаргалку» для выступления в суде. Текст, написанный едва разборчивым почерком на двух страницах формата А4, обнародовали в Сети.

Ранее россиянин, отбывший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал о возможных условиях содержания в колонии Михаила Ефремова в случае признания его виновным в суде. Экс-заключенный напомнил, что до прошлого года виновники смертельных ДТП отбывали наказание в колонии-поселении. Однако теперь их направляют в колонии общего режима.